Песков: Киев понял, что проиграет, и перешел к террору против мирных объектов

Песков пояснил, что Киев перешел к террору от осознания неминуемого поражения Песков: Киев понял, что проиграет, и перешел к террору против мирных объектов

Москва30 авг Вести.Киевский режим, не имея возможности препятствовать своему неминуемому поражению, перешел на тактику террора мирных жителей и секторов экономики. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что каждый день поражение киевского режима неумолимо приближается.

Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимают. Не имея возможности воспрепятствовать этому, даже имея за собой помощь стран НАТО, киевский режим пускается на террористические действия в отношении мирной инфраструктуры, в отношении мирных секторов экономики. На это он получает ответ. Причина и следствие здесь абсолютно неоспоримы заявил Песков

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что Киев делает ставку на террористические методы, будучи не в силах победить на поле боя.