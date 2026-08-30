Москва30 авгВести.Киевский режим, не имея возможности препятствовать своему неминуемому поражению, перешел на тактику террора мирных жителей и секторов экономики. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что каждый день поражение киевского режима неумолимо приближается.
Каждый день приближает это поражение. В Киеве это прекрасно понимают. Не имея возможности воспрепятствовать этому, даже имея за собой помощь стран НАТО, киевский режим пускается на террористические действия в отношении мирной инфраструктуры, в отношении мирных секторов экономики. На это он получает ответ. Причина и следствие здесь абсолютно неоспоримызаявил Песков
Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что Киев делает ставку на террористические методы, будучи не в силах победить на поле боя.