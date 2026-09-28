Москва28 сен Вести.Украина на протяжении последних двух лет старается создать искусственную блокаду Алешек в Херсонской области. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Ранее он раскритиковал заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги на Генассамблее ООН о ситуации в Алешках. По его словам, сказанное украинским министром - это чудовищная ложь и жесточайший цинизм.

Больше всего, наверное, и меня, и других людей зацепило то, что министр иностранных дел Украины позволил себе открыто, откровенно врать с трибуны Генассамблеи ООН. Он заявил о том, что события в Алешках - это вина Москвы. Я был в Алешках, я постоянно на связи с руководством и города, и региона, и я детально знаю, что там происходит. На протяжении последних двух лет Украина методично занимается тем, что старается создать искусственную блокаду этого города. Кроме ежечасных обстрелов, налетов, они взялись за то, чтобы ключевые дороги блокировать и не дать происходить никакому транспортному сообщению заявил он

Мирошник отметил, что в свете таких событий слова Сибиги поражают своим цинизмом.

Сибига попытался обвинить Россию в совершенных украинскими боевиками преступлениях. Большего цинизма редко где встретишь добавил дипломат

Ранее ВСУ атаковали колонну волонтеров, доставлявших жителям Алешек медикаменты и продовольствие.