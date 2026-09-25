Волонтер Морогов: предчувствия смерти во время разговора с коллегами не было

Избежавший смерти в Запорожье волонтер: никакого предчувствия не было Волонтер Морогов: предчувствия смерти во время разговора с коллегами не было

Москва25 сен Вести.Волонтер из Омской области Юрий Морогов, который избежал смерти во время атаки украинских боевиков по гуманитарному конвою в Запорожье, рассказал ИС "Вести" о последнем разговоре со своими погибшими товарищами Василием Филимоновым, Станиславом Дулубом и Сергеем Лаврентьевым.

Юрий Морогов должен был ехать в Запорожье вместе с ними, но не смог.

Я всегда ездил … Дело в том, что я попал в кардиологию, мне делали операцию. Мне запретили ехать. Но со Станиславом Ивановичем мы в день по 6-7 раз связывались. Вчера последний раз с ним разговаривали где-то в 5 часов вечера. Мы с ним общались, он спрашивал тоже, какой дорогой лучше проехать, потому что мы 9 раз ездили и знали, в принципе, все дороги рассказал волонтер

По словам Морогова, никакого предчувствия во время разговора с коллеггами по телефону не было.

Ребята были довольны, что все получается, что они передали уже несколько машин гуманитарной помощи нашим… В принципе, был только деловой разговор о поездке, о дороге сообщил он

О трагедии Юрий Морогов узнал ночью.

В 12 часов ночи у меня раздался звонок, звонит Василий Филимонов. Я увидел, что он в крови, голова в крови, с руки кровь капает. Я говорю: "Вася, что случилось?" … Он сказал: "Андрей и Сергей погибли, Станислава Ивановича я не нашел". И вот с 12 часов ночи … я прозванивал всех наших бойцов, которым они доставляли посылки … Потом Василий перезвонил … он 800 метров добирался раненый до деревни, добрался до деревни, вот оттуда он звонил. И потом, когда за ним пришла скорая помощь, он на этой скорой врачей уговорил доехать, и при свете фар они обнаружили и тело Станислава Ивановича рассказал Морогов

Ранее омский губернатор Виталий Хоценко сообщил, что при ударе украинских боевиков по гуманитарному конвою, следовавшему в зону спецоперации из Омской области, погибли три волонтера.