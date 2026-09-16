Москва16 сен Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредоточили свое внимание на Херсонской области, и школа в Великих Копанях - не первая их цель, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Цель украинских боевиков - не оставить "камня на камне" в этой области, отметил Мирошник.

Туда летят сотни дронов, которыми Украина просто утюжит эту территорию, не щадя ни старых, ни малых. Это наиболее яркое проявление человеконенавистничества, которое переполняет отдельных украинских боевиков, настроенных на уничтожение всего живого и нарушение всех норм международного гуманитарного права приводит ТАСС слова Мирошника

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который готовил теракт против российских военнослужащих в Херсонской области по заданию украинских спецслужб.

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что ВС России, в отличие от ВСУ, не ведут войну с мирным населением, не охотятся за гражданским транспортом и не открывают огонь по беззащитным людям.