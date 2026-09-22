Мирошник: Донбасс для режима на Украине никогда не был частью родной страны

Мирошник отметил, что Донбасс для киевского режима никогда не был родиной Мирошник: Донбасс для режима на Украине никогда не был частью родной страны

Москва22 сен Вести.Территория Донбасса для фашистского режима на Украине никогда не была частью родины и собственной страны. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, украинские боевики пришли на эту территорию только с одной целью, чтобы убивать и грабить мирное население. Это миссия, которую возложили на Киев западные кураторы, подчеркнул дипломат.

Донбасс и Новороссия для украинского режима и для его продолжателей, для тех, кто встал ему на службу, никогда ни родиной, ни родной страной не были. Они пришли сюда для того, чтобы убивать, грабить, выполнять какую-то миссию, которая поручена их западными хозяевами, и ничего более отметил Мирошник

Также он подчеркнул, что киевские националисты никогда не следовали нормам международного гуманитарного права и не вспоминали о правах человека.

Сбушники совершали прощальный такой рейд, проходя по домам, подъездам, частным домам. Они просто приходили, выводили во двор [людей], расстреливали и уходили. Уходили уже вслед за своими подразделениями, которые оставляли эти города… Там никогда не вспоминали о правах человека… Это все было сразу выброшено в урну, сразу заметено под ковер. И, исходя из этой идеологии, они относились ко всем этим людям добавил дипломат

Ранее Мирошник рассказал, что киевский режим на фоне трудностей с мобилизацией пытается увеличить число иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины и постоянно изобретает новые способы вербовки.