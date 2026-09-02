Мирошник рассказал, что не является целью ударов ВС РФ по портам Украины Мирошник: РФ не пытается уничтожить экспорт Украины ударами по портам

Москва2 сен Вести.Ответные удары ВС РФ по территории Украины не имеют целью лишить Киев возможности экспортировать свою продукцию. Об этом заявил в комментарии для "Соловьёв Live" посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Заявления об обратном дипломат назвал подменой понятий.

Российская сторона не занималась тем, чтобы уничтожить экспорт Украины. Если Украина открыто говорит, что она пытается максимально сломать российскую экономику, то Россия этого не делала. Россия в первую очередь прерывает логистику поставки вооружений и товаров двойного назначения, которые идут на снабжение армии. А здесь - извините, это уже такие сопутствующие потери. То есть не надо было таскать через одесские порты всевозможную военную технику и б/к (боекомплект - Прим. ред.). Ну, не надо было этого делать - тогда бы, возможно, были какие-то возможности для продолжения продажи зерна сказал Мирошник

Он также отметил правомерность ударов ВС РФ - по словам дипломата, не стоит снабжать экономически страну, которая сосредоточилась на ведении военных действий и направлении всех своих усилий на войну.

Здесь, бесспорно, конечно, есть определенная правомерность, потому что не должен противник получать дополнительные возможности для того, чтобы убивать людей, убивать военных, убивать гражданское население, продолжать вести ту войну, которую они на данный момент ведут. Здесь, конечно, [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому абсолютно плевать на экономику своей страны подчеркнул посол

Также Мирошник сообщил: Россия подготовила для суда ООН 10 тысяч страниц материалов об издевательствах Киева над жителями Донбасса.