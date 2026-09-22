Мирошник рассказал о новых схемах Киева для вербовки наемников в ВСУ Мирошник: Киев пытается новыми схемами привлечь иностранцев в ВСУ

Москва22 сен Вести.Киевский режим на фоне трудностей с мобилизацией пытается увеличить число иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и постоянно изобретает новые способы их вербовки. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В беседе с "Известиями" он отметил, что вербовщики нередко обманывают наемников. Они обещают иностранцам службу в тылу или работу в качестве водителя вдали от линии соприкосновения, однако по прибытии их отправляют на передовую.

Очень сильно пытаются [увеличить набор иностранцев], но у нее [Украины] не так хорошо это получается. Поэтому они выдумывают всевозможные новые модели сказал дипломат

Он также добавил, что качественный состав наемников серьезно деградировал. Среди них все меньше профессиональных военных. Киев же готов набирать в ряды ВСУ даже тех, у кого боевой опыт отсутствует совсем. После зачисления в украинскую армию таких наемников отправляют на учебные курсы.

Ранее Мирошник заявил, что число иностранных наемников, находящихся сейчас на Украине, превышает 16 тысяч человек. При этом всего через ряды наемных формирований могли пройти не менее 30-40 тысяч человек, уточнил он.