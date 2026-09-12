Мирошник: новобранцы чаще других дезертируют из ВСУ

Мирошник рассказал, как новобранцы дезертируют из ВСУ Мирошник: новобранцы чаще других дезертируют из ВСУ

Москва12 сен Вести.Новобранцы чаще других дезертируют из Вооруженных сил Украины (ВСУ), потому что у них есть возможность сбежать до размещения в местах постоянной дислокации, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

Из ВСУ сбегают и военные с опытом, потому что командиры ни во что не ставят жизнь личного состава, отметил посол.

Пока новобранцы находятся в ТЦК, пока их отправляют в учебку, перевозят с места на место, пока их привезли на место расположения, - все эти промежутки для них являются способом покинуть зону военных действий приводит РИА Новости слова Мирошника

В российских силовых структурах подчеркнули, что Киев намерен вернуть на фронт порядка 10 тыс. бывших военнопленных из-за нехватки личного состава.

Между тем в Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что Брюссель требует от Киева незамедлительно принять решение о мобилизации женщин.