Мирошник: на Украине сейчас более 16 тыс. иностранных наемников

Мирошник сообщил о более 16 тыс. иностранных наемников на Украине Мирошник: на Украине сейчас более 16 тыс. иностранных наемников

Москва17 сен Вести.Число иностранных наемников, находящихся сейчас на Украине, превышает 16 тыс. человек, а всего через ряды наемных формирований могли пройти не менее 30-40 тыс. человек. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на пресс-конференции в ТАСС.

По словам дипломата, украинская сторона называет иностранцев в рядах ВСУ "добровольцами". При этом, отметил Мирошник, они приезжают на Украину ради заработка или получения военного опыта.

16 тыс. есть сейчас. Сколько прошло через них? Думаю, не меньше 30-40 тыс. сказал Мирошник

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что российские военные замечают европейских военнослужащих на поле боя.

По данным пророссийского подполья по состоянию на июль в рядах ВСУ числилось почти 16,5 тыс. иностранных наемников.