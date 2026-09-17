Мирошник раскрыл, какую долю в ВСУ составляют насильно мобилизованные Мирошник: насильно мобилизованные составляют до 75% личного состава ВСУ

Москва17 сен Вести.Насильно мобилизованные солдаты составляют то 70 до 75% личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сегодняшний день. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

На сегодняшний день в конце концов в украинской армии 70-75% - это насильно мобилизованные сказал Мирошник

Ранее 15 сентября сообщалось, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине) в Волынской области избили и бусифицировали ветерана ВСУ.