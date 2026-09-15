Сотрудники ТЦК избили и бусифицировали ветерана ВСУ в Волынской области "Северный ветер": сотрудники ТЦК избили и мобилизовали ветерана ВСУ

Москва15 сен Вести.В Волынской области сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине) напали на ветерана ВСУ, избили его и мобилизовали. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

[Сотрудники] ТЦК избили и бусифицировали ветерана ВСУ. По украинским каналам расходится видео, где несколько "людоловов" набросились на украинца, залили его газом, вытащили из авто, избили и затолкали в "бусик" говорится в сообщении

Отмечается, что это произошло в Волынской области, где ветеран находился на лечении. Теперь он находится в госпитале с многочисленными травмами.

Ранее стало известно, что ТЦК хотят вернуть на фронт около 10 тысяч бывших военнопленных из-за катастрофической нехватки личного состава.