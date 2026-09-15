Москва15 сенВести.В Волынской области сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине) напали на ветерана ВСУ, избили его и мобилизовали. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".
[Сотрудники] ТЦК избили и бусифицировали ветерана ВСУ. По украинским каналам расходится видео, где несколько "людоловов" набросились на украинца, залили его газом, вытащили из авто, избили и затолкали в "бусик"говорится в сообщении
Отмечается, что это произошло в Волынской области, где ветеран находился на лечении. Теперь он находится в госпитале с многочисленными травмами.
Ранее стало известно, что ТЦК хотят вернуть на фронт около 10 тысяч бывших военнопленных из-за катастрофической нехватки личного состава.