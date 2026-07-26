В Виннице мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК

Мужчина в Виннице напал на сотрудника ТЦК с ножом В Виннице мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК

Москва26 июл Вести.Мужчина совершил нападение с холодным оружием на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Виннице. Об этом пишет агентство РБК-Украина.

Уточняется, что мужчина якобы нарушил правила воинского учета. Его пытались сопроводить в военкомат, однако в дороге он выхватил нож и напал на одного из сотрудников. Пострадавшему военнослужащему была оказана медицинская помощь, сейчас его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

По факту нападения против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит ответственность по нескольким статьям.

Ранее сообщалось, что в украинском Львове группа агрессивных граждан забросала сотрудников ТЦК камнями и кусками асфальта.