Москва27 авг Вести.Киевский режим обещает деньги и гражданство Украины наемникам, которые вступят в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что Киев не выполняет свои обещания и использует наемников как расходный материал.

Заманивают привычно: деньгами, красивой легендой, обещаниями статуса и будущего гражданства. Украинский международный легион сам указывает выплаты до нескольких тысяч долларов в месяц, но в СМИ регулярно появляются жалобы на задержки и невыплаты сказал губернатор

Взятые в плен наемники из Колумбии ранее пожаловались на отсутствие питания и своевременной ротации в ВСУ. Они отметили, что им обещали полноценное питание, премии и высокие зарплаты.