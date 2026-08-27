Сальдо: правобережье Днепра становится слишком опасным местом для наемников ВСУ Сальдо: наемники ВСУ считают правобережье Днепра слишком опасным

Москва27 авг Вести.Наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) не играют заметной роли в боях на херсонском направлении и считают правобережье Днепра слишком опасным.

Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что киевский режим теперь использует наемников для выполнения узких задач.

Многие поняли, что правобережье Днепра для них становится слишком опасным местом цитирует Сальдо агентство

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что численность иностранных наемников, воюющих в составе ВСУ, может составлять от 16 до 20 тысяч человек.

Между тем взятые в плен колумбийские наемники пожаловались на отсутствие питания и своевременной ротации в армии киевского режима.