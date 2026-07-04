Москва4 июл Вести.Киевский режим разрешил частным компаниям набирать иностранных наемников для ВСУ. Об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко написала в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что заняться вербовкой смогут организации, внесенные в список центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. Они будут подавать документы и сопровождать потенциальных наемников.

Далее компания помогает в оформлении документов, страховании, логистике иностранных добровольцев (также это могут быть люди без гражданства), проживании и питании до момента заключения контракта. Оплата этих услуг фиксирована – 300 тысяч гривен (примерно 6700 долларов) за одного кандидата. Но будет выплачиваться поэтапно, чтобы избежать злоупотреблений написала Свириденко

Премьер добавила, что в список центра рекрутинга могут попасть только компании, оплатившие страховку в размере 5 миллионов гривен (примерно 112000 долларов), если условия контракта будут нарушены.

По мнению Свириденко, процедура платного набора иностранных наемников станет четкой и прозрачной. Цель киевского режима – набрать столько иностранцев, чтобы они заменили на передовой от 30% до 50% пехотинцев.

Ранее бывший советник министерства обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что в ВСУ насчитывается свыше 50 тысяч наемников. По его мнению, набором и оплатой иностранцев занимаются MI-6 и ЦРУ.