Москва22 сен Вести.Обесчеловечение проживающих в Донбассе людей началось в 2014 году с представителей украинских националистических батальонов, которые были готовы убивать, насиловать и мародерствовать на этой территории. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, нацисты киевского режима были готовы убивать мирное население, так как чувствовали себя титульной нацией.

Для того чтобы начать расчеловечивать, для того чтобы не относиться к людям, живущим в Донбассе как к людям, вот началось это все буквально с нацбатов. Они первые, по сути дела, взломали вот это человеческое отношение, и сюда пригнали рецидивистов, националистов, нацистов, то есть которые уже готовы были убивать, насиловать, мародерствовать. И вот они распространили вот эту бациллу расчеловечения. Потому что в 2014 году всушники, набранные со всех территории Украины, они были тогда просто морально не готовы, а нацисты уже были готовы рассказал Мирошник

Отношение к населению Донбасса как к людям второго сорта распространялось и непосредственно на издевательства нацистов, уточнил дипломат.

Они чувствовали себя человеком с ружьем. И этот человек с ружьем может делать все, что угодно. Он может забрать то, что ему понравилось. Он может изнасиловать женщину… он может издеваться над человеком… Или наоборот — ему просто захотелось что-то забрать. И вот он мог себе это позволить добавил Мирошник

Ранее очевидец сообщил, что украинские военные во время контроля Константиновки заперли семейную пару в подвале и открыли по ней огонь из автоматов.