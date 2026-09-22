Москва22 сен Вести.Киевский режим на территории Донбасса установил откровенный фашистский режим со своей разновидностью гестапо. Такие слова очевидцев, освобожденных российскими военными, привел посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".

По его словам, в роли местного гестапо могли выступать представители Службы безопасности Украины (СБУ) или других военных структур, которые тщательно следили за местным населением.

Везде находились люди, которые рассказывали о том, что режим, который установила украинская сторона, был очень похож откровенно на фашистский. И там было свое гестапо в роли то ли СБУ, то ли каких-то военных спецслужб, которое брало на карандаш местное население, которое подозревало его в… связях с ДНР, ЛНР, лояльном отношении к России. Они могли этого человека по своему подозрению забрать, отвезти в подвал и сделать с ним все, что угодно. Часть людей вообще никогда больше не возвращалась рассказал Мирошник

Дипломат выразил мнение, что по мере освобождения территорий Донбасса от украинских боевиков еще будут обнаруживаться различные свидетельства о наличии тайных тюрем.

И я думаю, что по мере того, как мы будем освобождать Донбасс, мы будем находить еще вот эти тайные тюрьмы, мы будем находить пыточные, мы будем получать свидетельства людей, о которых по сей день мы не знали подчеркнул он

Ранее Мирошник заявил, что на Украине действуют десятки секретных тюрем, и их количество еще может увеличиться. По его словам, подобные объекты находятся в серой зоне, и на них не распространяются нормы права.