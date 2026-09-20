Москва20 сенВести.Украинские военные во время контроля над Константиновкой заперли семейную пару в подвале и открыли по ней огонь из автоматов. Об этом РИА Новости рассказал беженец Николай Терзи.
По словам очевидца, инцидент произошел в конце весны: двое неадекватных военнослужащих ВСУ остановили на улице прохожих супругов, загнали их в подвальное помещение и дали две автоматные очереди, после чего заблокировали дверь снаружи.
Выбравшись из ловушки, муж и жена были вынуждены спешно сменить место жительства, опасаясь дальнейшей расправы.