Захарова: ВС РФ, в отличие от ВСУ, не воюют с гражданскими

Захарова назвала главное отличие ВС РФ от ВСУ Захарова: ВС РФ, в отличие от ВСУ, не воюют с гражданскими

Москва15 сен Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ), в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ), не ведут войну с мирным населением, не охотятся за гражданским транспортом и не открывают огонь по беззащитным людям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова таким образом ответила на вопрос СМИ о якобы преднамеренном ударе российских военных по пассажирскому поезду, в котором находился ряд бывших и действующих политиков и чиновников стран Запада.

Хотели бы подчеркнуть, что наши Вооруженные силы, в отличие от ВСУ, не воюют с мирным населением, не ведут охоту за гражданским транспортом, не открывают огонь по беззащитным людям - женщинам, старикам и детям отметила дипломат

Ранее CNN сообщил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус чуть не попали под удар российского дрона.