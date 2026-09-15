Москва15 сенВести.Вооруженные силы России (ВС РФ), в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ), не ведут войну с мирным населением, не охотятся за гражданским транспортом и не открывают огонь по беззащитным людям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова таким образом ответила на вопрос СМИ о якобы преднамеренном ударе российских военных по пассажирскому поезду, в котором находился ряд бывших и действующих политиков и чиновников стран Запада.
Хотели бы подчеркнуть, что наши Вооруженные силы, в отличие от ВСУ, не воюют с мирным населением, не ведут охоту за гражданским транспортом, не открывают огонь по беззащитным людям - женщинам, старикам и детямотметила дипломат
Ранее CNN сообщил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус чуть не попали под удар российского дрона.