Жданова: Россия будет добиваться мира и не согласна на передышки для ВСУ

"Не намерена соглашаться": Жданова отвергла новые передышки для ВСУ Жданова: Россия будет добиваться мира и не согласна на передышки для ВСУ

Москва17 сен Вести.Россия не намерена соглашаться на очередные "передышки" для Вооруженных сил Украины и будет добиваться устойчивого мира. Об этом на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

Отдельно для выступивших сегодня западных делегаций, которые и далее будут активно участвовать в обсуждениях ситуации на Украине, хотели бы подчеркнуть, что Россия будет добиваться достижения устойчивого мира и не намерена соглашаться на новые "передышки" для ВСУ сказала дипломат

Она также обратила внимание западных коллег на необходимость учитывать новые реалии "на земле" в свете поступательного продвижения российских войск на фронте.

Ранее украинские СМИ отмечали, что Зеленский скорректировал позицию по завершению конфликта, констатировав, что в текущих условиях невозможно договориться так, чтобы это устроило всех.