Мирошник назвал заявление Сибиги по Алешкам верхом цинизма и всеядности Мирошник: заявления главы МИД Украины по Алешкам – чудовищная ложь

Москва27 сен Вести.Заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги на Генассамблее ООН о ситуации в городе Алешки Херсонской области – это чудовищная ложь и жесточайший цинизм. Об этом написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Это чудовищная ложь, за которую Сибига пока не понес ответственности, но просто обязан понести написал Мирошник

Дипломат подчеркнул, что именно ВСУ более двух лет терроризируют население Алешек, бомбя, обстреливая и минируя города. По его словам, Киев пытается создать для жителей Алешек блокаду.

Когда ЕС выделил Киеву деньги на закупку ударных дронов, они сосредоточились на создании дистанционной дронной блокады двух основных дорог, соединяющих Алешки с остальной территорией области отметил представитель МИД РФ

Мирошник напомнил, что ВСУ регулярно атакует машины скорой и другой гражданский транспорт, а также горбольницу Алешек и жизненно-важные коммуникации города.

Ранее ВСУ атаковали колонну волонтеров, доставлявших жителям Алешек медикаменты и продовольствие.