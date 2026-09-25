Военкор Коц заявил, что Украина выдавливает мирных жителей из Алешек Военкор Коц: ВСУ хотят превратить Алешки в мертвую зону

Москва25 сен Вести.Ситуация в городе Алешки Херсонской области остается критической из-за ударов беспилотников и артиллерии ВСУ. Об этом заявил военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

Так он прокомментировал выступление главы МИД Украины Андрея Сибиги на заседании Совбеза ООН, где тот сравнил положение города с блокадой Ленинграда.

Алешки стоят прямо напротив Херсона – кость в горле для Киева. Выдавить оттуда последних жителей – значит превратить левый берег в мертвую зону, где любое движение – законная цель объяснил Коц

Военкор также сослался на данные главы Алешкинского округа Руслана Хоменко, согласно которым за одну неделю в конце августа были зафиксированы 1322 удара беспилотниками и 1272 артиллерийских обстрела. Коц отметил, что целями украинских боевиков становятся легковые автомобили, машины скорой помощи и коммунальная техника, а дороги дистанционно минируются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал ситуацию в Алешках критической. Он подчеркнул, что ВС РФ прилагают все усилия для доставки продуктов и лекарств, однако ВСУ постоянно атакуют гуманитарные конвои.