Военнослужащий ВС РФ рассказал о задаче ВСУ превратить Алешки в "мертвую зону" Военнослужащий Волга: ВСУ приказали уничтожать любые движущиеся цели в Алешках

Москва27 сен Вести.Командование Вооруженных сил Украины приказывало подчиненным уничтожать любые движущиеся цели в прифронтовых Алешках Херсонской области. Об этом ТАСС заявил военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Волга.

По его словам, соответствующее указание содержалось в одном из украинских документов за июнь 2026 года.

Все вражеское в Алешках уничтожается мгновенно... наши бойцы сделали Алешки "мертвой зоной". Они хвастаются этим процитировал документ военнослужащий

Алешки расположены на левом берегу Днепра напротив Херсона, который находится под контролем ВСУ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная ситуация в Алешках остается крайне тяжелой. Она сложилась из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.