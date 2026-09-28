Губернатор Херсонской области: Алешки больше всего страдают от атак ВСУ Сальдо: Алешки подвергаются наиболее интенсивным атакам беспилотников

Москва28 сен Вести.Алешки больше всего подвергаются атакам со стороны ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ИС "Вести".

При этом, он подчеркнул, что вся линия боевого соприкосновения, которая проходит по Днепру, находится примерно в одинаковой ситуации.

Алешки больше всего подвергаются атакам. И это, видимо, в связи с близостью к самому областному центру, Херсону, который находится на правом берегу, и большому количеству пунктов управления беспилотными летательными системами. Очевидно, противник считает, что это его точка соприкосновения, на которую идет дорога через Антоновский мост пояснил губернатор региона

Поэтому самая большая насыщенность беспилотных летательных систем находится в Алешках и в Алешковском районе, заключил Владимир Сальдо.