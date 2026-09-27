Дроны ВСУ сбрасывают на Херсонскую область начиненные монетами бомбы ВСУ в Херсонской области сбрасывают взрывные устройства, начиненные монетами

Москва27 сен Вести.Украинские боевики используют беспилотники для сброса в Херсонской области самодельных взрывных устройств (СВУ), начиненных монетами номиналом одна гривна. Об этом ТАСС сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.

По его словам, такие устройства обнаруживают саперные группы во время инженерной разведки в Каховском округе. СВУ выполнены из пластика и содержат взрывчатое вещество и электродетонатор.

Саперные группы во время инженерной разведки в Каховском округе выявляют пластмассовые СВУ, начиненные взрывчаткой, электродетонатором и украинскими монетами номиналом одна гривна рассказал Филипчук

Глава округа уточнил, что монеты используются внутри устройств в качестве кумулятивной выемки и поражающих элементов. По его словам, саперы успешно обезвреживают эти СВУ.

Ранее командир тактического направления группировки войск "Север" с позывным Пересвет рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выставили заградительные отряды. Они расстреливают собственных солдат.