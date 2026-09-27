ВСУ заминировали свои позиции в харьковском котле и выставили заградотряды Командир Пересвет: ВСУ начали минировать свои позиции внутри харьковского котла

Москва27 сен Вести.Вооруженные силы Украины южнее харьковского котла выставили заградительные отряды, которые расстреливают собственных солдат, пытающихся покинуть передовую. Об этом командир тактического направления группировки войск "Север" с позывным Пересвет сообщил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Внутри же самого котла в Харьковской области украинские боевики проводят минирование своих тыловых позиций, добавил офицер.

Южнее кольца в данный момент противник выставил заградительные отряды, которые расстреливают собственных солдат и не дают покинуть линию боевого соприкосновения. Внутри котла, значит, проводят спецминирование, то есть минами забрасывают тыльные стороны своих позиций для того, чтобы военнослужащие ВСУ не имели возможности отойти рассказал Пересвет

Ранее сообщалось, что харьковский котел, в который попали украинские боевики под Волчанском, стал самым большим за время спецоперации.