Сальдо заявил о сложной гуманитарной ситуации в Алешках Сальдо назвал сложной гуманитарную ситуацию в Алешках

Москва28 сен Вести.Гуманитарная ситуация в Алешках Херсонской области остается сложной. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Там сложнейшая гуманитарная ситуация. И по нашим подсчетам, в Алешках остается большое количество жителей. Они все равно, невзирая на отсутствие электроэнергии, ограничения с топливом, все равно там остаются и уезжать не собираются заявил он

Сальдо также отметил, что при снижении беспилотной опасности в регионе жители населенного пункта на велосипедах ездят в соседние населенные пункты, где работают рынки и магазины.

Ранее сообщалось, что атака ВСУ оставила без света 213 населенных пунктов Херсонской области.