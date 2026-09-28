Москва28 сен Вести.Более 500 жителей Херсонской области ранены из-за атак с начала сентября. Об этом ИС "Вести" сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, ситуация на территории области остается напряженной из-за постоянного присутствия большого количества беспилотных летательных систем. Он также отметил, что беспилотниками управляют операторы, которые не видят различия между целями. Чаще всего бьют по гражданскому населению, подчеркнул Сальдо.

Зачастую целями становятся мирные жители, которые работают или торгуют на рынках, или приехали на рынок что-либо купить, или пришли на почту, к примеру, удар был по почте. Конечно же, наши вооруженные силы достаточно много внимания уделяют и борются с беспилотниками, но есть все-таки потери, и эти потери возникают в связи с такой большой очень активностью вражеских сил. С начала сентября, уже более 500 человек-жителей получили те или иные ранения, более 15 человек, к сожалению, ушли из жизни, и это среди них есть и молодые, и взрослые, и люди старшего поколения, есть даже двое детей. Поэтому ситуация достаточно напряженная