Трое погибли и двое ранены во время атаки дронов в Херсонской области

В Херсонской области три человека погибли при атаке БПЛА, еще двое ранены Трое погибли и двое ранены во время атаки дронов в Херсонской области

Москва26 сен Вести.В результате атак беспилотников в Херсонской области есть погибшие и раненые. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Вечером 25 сентября беспилотник кивского режима ударил по кафе "День-Ночь" в Аскании-Нова Чаплинского округа. Здание было полностью разрушено. Под завалами спасатели нашли тела двух юных девушек — 2004 и 2006 годов рождения сообщил губернатор

Также Владимир Сальдо сообщил о двух пострадавших, которые были тяжело ранены: мужчина 1993 года рождения и девушка 2007 года рождения. У них диагностированы множественные осколочные ранения и сотрясение мозга. Оба пострадавших доставлены в Чаплинскую ЦРБ.

В тот же вечер в Чаплинке из-за удара беспилотника по грузовику, перевозившему продукты, погиб мужчина.