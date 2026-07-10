Москва10 июл Вести.За всё время конфликта из-за атак со стороны ВСУ в Херсонской области погибли 545 мирных жителей, включая 20 детей. Ещё около 3,7 тысячи человек получили ранения различной степени тяжести (среди них 109 детей). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо на международной онлайн-встрече "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".

По словам главы региона, гражданское население подвергается ударам практически ежедневно — под обстрелы попадают дороги, магазины, дворы и больницы. Сальдо также отметил, что из-за опасений атак украинских беспилотников и безэкипажных катеров, которые могут сбрасывать мины, местные жители и дети сейчас боятся посещать морское побережье.