Москва28 сенВести.Жители Алешек и других населенных пунктов прифронтовой территории являются героями. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Линия боевого соприкосновения находится под постоянным надзором беспилотных летательных систем противника. В Алешках самая напряженная ситуация. Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепрянка - они все находятся на берегу Днепра и, конечно же, досягаемы для дронов. Поэтому вся эта территория постоянно находится в серьезном напряжении. Всех людей, которые там находятся, можно назвать героями. Они живут в таких условиях и не теряют присутствия духасказал Владимир Сальдо
По его словам, у местных нет уныния или разочарования, напротив – они заряжены настроением на победу.
Я достаточно часто общаюсь с людьми и могу подчеркнуть, что уныния у них нет. Есть желание выстоять, выжить, есть желание завершить этот конфликт и именно победным миром. Если мир, то только победный. Так люди говорятдобавил он