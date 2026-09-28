Москва28 сен Вести.Жители Алешек и других населенных пунктов прифронтовой территории являются героями. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Линия боевого соприкосновения находится под постоянным надзором беспилотных летательных систем противника. В Алешках самая напряженная ситуация. Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепрянка - они все находятся на берегу Днепра и, конечно же, досягаемы для дронов. Поэтому вся эта территория постоянно находится в серьезном напряжении. Всех людей, которые там находятся, можно назвать героями. Они живут в таких условиях и не теряют присутствия духа сказал Владимир Сальдо

По его словам, у местных нет уныния или разочарования, напротив – они заряжены настроением на победу.