Губернатор Сальдо сообщил, что эвакуация жителей Алешек не планируется Сальдо сообщил, что обязательная эвакуация жителей Алешек не планируется

Москва28 сен Вести.Обязательная эвакуация жителей Алешек Херсонской области не планируется. Об этом ИС "Вести" сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

При этом он уточнил, что возможности для переезда жителей есть.

Давайте постараемся понять тех жителей, которые там находятся. Вывезти их оттуда силком будет не совсем правильно и справедливо. Те, кто хотел выехать, - выехали. Кто-то хотел выехать к своим родственникам или к кому-то на территорию Украины, те тоже выехали. Ни для кого там нет ограничений. Поэтому говорить об обязательной эвакуации будет не совсем справедливо по отношению к тем людям, которые там находятся, живут и остаются жить рассказал Владимир Сальдо

Он добавил, что нужно сделать все для того, чтобы они могли нормально жить в регионе.

Сегодня в Херсонской области в результате ударов Вооруженных сил Украины произошло аварийное отключение электричества. Без света остались жители 213 населенных пунктов.