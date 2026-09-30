Мирошник рассказал о реакции у членов СПЧ ООН на видео из Алешек Мирошник: на полях СПЧ ООН видео про Алешки вызвало шоковое состояние

Москва30 сен Вести.Видео атаки ВСУ на гуманитарный конвой в Алешках вызвало шоковое состояние у представителей СПЧ ООН. Об этом в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Оно вызвало вчера на площадке шоковое состояние. У нас на встрече было порядка 10 представителей государств, пяти крупных международных организаций, которые уже давно-давно не верят словам. Но, когда они увидели подтверждающее видео, то, поверьте, эти люди потом подошли, поблагодарили за фактчекинг и снабжение дополнительной правдивой информацией отметил Мирошник

Причем, добавил он, у иностранных представителей после такой информации был определенный вопрос: когда Украина понесет ответственность за преступления.

Один из главных вопросов был от международных организаций: когда Украина ответит за то, что она творит, когда ее привлекут к ответственности. Это очень серьезный знак. Он не массовый, к сожалению. Но это понимание присутствует, воспринимают информацию, которую мы привозим, это на самом деле дорогого стоит сказал он

Ранее Мирошник заявил, что технологи главы киевского режима Владимира Зеленского пытаются заполонить информационное и публичное пространство на Западе "манипулятивной постановкой" вокруг Алешек.