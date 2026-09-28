Москва28 сенВести.Представители международных организаций задаются вопросом, когда Украина ответит за свои преступления. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Он рассказал, что представительство РФ в Совете по правам человека в Женеве организовало встречу с представителями различных международных делегаций, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине.
У меня был час, чтобы в деталях рассказать о ситуации, которая есть на Украине с народовластием. А также я отреагировал на выступление министра иностранных дел Украины, который позволил себе просто откровенно врать [о ситуации в Алешках]. И я вынужден был предъявить видео- и фотодокументы участникам этой встречи. Они на самом деле отреагировали очень простым вопросом: когда Украина понесет ответственность за совершаемые преступления?рассказал он
По мнению Родиона Мирошника, такая реакция со стороны представителей международных организаций является показательной.
На мой взгляд, это говорит о многом. Есть часть международных организаций, а также государств, которые понимают, что происходит, и делают абсолютно однозначный вывод: когда Украина ответит за свои преступления?добавил он