Мирошник: у иностранных дипломатов есть вопросы к Украине Мирошник: на Западе задаются вопросом, когда Украина ответит за преступления

Москва28 сен Вести.Представители международных организаций задаются вопросом, когда Украина ответит за свои преступления. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он рассказал, что представительство РФ в Совете по правам человека в Женеве организовало встречу с представителями различных международных делегаций, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине.

У меня был час, чтобы в деталях рассказать о ситуации, которая есть на Украине с народовластием. А также я отреагировал на выступление министра иностранных дел Украины, который позволил себе просто откровенно врать [о ситуации в Алешках]. И я вынужден был предъявить видео- и фотодокументы участникам этой встречи. Они на самом деле отреагировали очень простым вопросом: когда Украина понесет ответственность за совершаемые преступления? рассказал он

По мнению Родиона Мирошника, такая реакция со стороны представителей международных организаций является показательной.