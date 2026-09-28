Политолог: от ООН следует добиваться четкой реакции на вранье Украины Политолог Шафир: дипломатам РФ следует добиваться четкой реакции ООН по Украине

Москва28 сен Вести.Российским дипломатам на международных площадках следует добиваться более глобальной оценки происходящего на Украине. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог-международник Тимур Шафир.

По его словам, делегатам стоит не доказывать, что Украина врет о происходящих событиях, а ставить вопрос шире.

Нашим дипломатам на международных площадках уже не стоит каждый раз находиться в положении защищающегося или догоняющего. Всем понятно, что Украина врет. Проблема ситуации в том, что все знают, что украинцы врут, и, наверное, здесь надо поднимать вопрос более широкой плоскости. Где заключение ООН? Почему заключение ООН половинчатое? Почему оно сейчас не воспринимается? сказал он

В таком контексте, убежден Шафир, следует задавать вопросы не к людям, которые что-либо освещают, а непосредственно к институциям.

Вопрос надо акцентировать не к бандерлогам, которые бегают вокруг и что-то орут. А следует уже достаточно более активно давить на институции уверен эксперт

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал лживыми и циничными заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги на Генассамблее ООН о ситуации в городе Алешки Херсонской области.