Захарова назвала украинцев в ООН "делегацией лицемерия" Захарова: украинцы в ООН – делегация лицемерия и обмана

Москва25 сен Вести.Украинская делегация на Генеральной Ассамблее ООН представляет не интересы своего народа, а дезинформацию, из-за чего и является делегацией "лицемерия и обмана". Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, украинские представители в ООН подменяют реальность распространяемыми ими фейками.

Это и есть делегация лицемерия и обмана. Они представляют не свой народ, они представляют фейк. Ту дезинформацию, которая, по сути, заменяет им реальность отметила Захарова

81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН началась 22 сентября. В ее рамках проходят выступления и встречи представителей стран-членов организации.

Захарова также подметила, что глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе своей речи в ООН мог говорить на русском языке, однако "выкорячивал" по-английски.