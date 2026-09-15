Москва15 сен Вести.Россия призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) давать честную оценку ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

Такой подход показал бы, что принятые в рамках ОБСЕ важные для будущего Европы решения не являются пустыми словами, отметил постпред.

Для российской стороны было бы важно, чтобы ОБСЕ называла вещи своими именами, не игнорировала очевидные факты. Именно этого мы и требуем, нам не нужно какое-то особое отношение приводит РИА Новости слова Полянского

Постпред подчеркнул, что высказывания украинского руководства относительно возможных ударов по самолетам в небе над Россией показывают переход киевского режима к методам государственного терроризма и требуют международного осуждения.

Между тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Киев использует террор как крайнюю меру в попытке изменить обстановку, которая повсеместно складывается не в его пользу.