Постпред: РФ приведет в ОБСЕ факты, которые Запад скрывает от общественности

РФ приведет в ОБСЕ факты, которые Запад скрывает от общественности Постпред: РФ приведет в ОБСЕ факты, которые Запад скрывает от общественности

Москва14 сен Вести.Россия приведет в ОБСЕ факты, которые Запад скрывает от своей общественности, в том числе о киевском режиме, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

В интервью РИА Новости дипломат отметил, что за полтора месяца, во время которых работа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе была на летней паузе, многое произошло, было много новых преступлений, которые совершил киевский режим и его покровители​​​.

По словам Дмитрия Полянского, Владимир Зеленский сознательно выбрал курс на обострение, и его западные спонсоры "смаковали украинские удары по гражданским объектам в России". И Россия на конкретных примерах покажет пагубность этой линии.