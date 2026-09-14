Москва14 сенВести.Россия приведет в ОБСЕ факты, которые Запад скрывает от своей общественности, в том числе о киевском режиме, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
В интервью РИА Новости дипломат отметил, что за полтора месяца, во время которых работа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе была на летней паузе, многое произошло, было много новых преступлений, которые совершил киевский режим и его покровители.
По словам Дмитрия Полянского, Владимир Зеленский сознательно выбрал курс на обострение, и его западные спонсоры "смаковали украинские удары по гражданским объектам в России". И Россия на конкретных примерах покажет пагубность этой линии.
Площадка ОБСЕ весьма удобна для того, чтобы озвучивать факты, которые от западного обывателя скрываются западными элитамиотметил Полянский