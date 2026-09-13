Мирошник: ООН не хочет посылать экспертов к местам преступлений ВСУ через Москву России приходится дистанционно уведомлять ООН о преступлениях киевского режима

Москва13 сен Вести.ООН отказывается отправлять своих экспертов для расследования преступлений украинских военных из-за того, что им не хочет их проезда через Москву. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По этой причине российской стороне приходится оповещать Всемирную организацию о преступлениях ВСУ в дистанционном формате, путем организации телемостов, пояснил он в беседе с РИА Новости.

Основной препон со стороны ООН, который был до последнего времени, это их попытки из серии "вам шашечки или ехать?" Потому что они говорят: мы, конечно, можем прислать экспертов, но только из Киева, потому что считаем, что эта территория относится к Украине сказал дипломат

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что борьба с терроризмом не должна становиться заложником геополитического противостояния. Он подчеркнул, что киевский режим прибегает к террору в попытке изменить обстановку, которая повсеместно складывается не в его пользу.