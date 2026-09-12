Небензя: борьба с терроризмом не должна стать заложником геополитики

Небензя призвал не делать борьбу с терроризмом заложником геополитики Небензя: борьба с терроризмом не должна стать заложником геополитики

Москва12 сен Вести.Борьба с терроризмом не должна становиться заложником геополитического противостояния​​, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности (СБ) ООН, сообщает РИА Новости.

Цена ослабления сотрудничества в этой области измеряется не политическими издержками, а человеческими жизнями приводит РИА Новости слова Небензи

Террористы всегда стремятся использовать в свои целях раскол, недоверие и несогласованность действий различных стран. Поэтому ответом мирового сообщества должно стать единство подходов, взаимное доверие и готовность действовать сообща ради защиты жизни людей, подчеркнул Небензя.

Киевский режим использует террор как крайнюю меру в попытке изменить обстановку, которая повсеместно складывается не в его пользу, уточнил постпред.

При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим может начать совершать теракты уже против Запада.