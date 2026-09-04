Москва4 сенВести.Киевский режим может начать совершать теракты уже против Запада. Об этом рассказала "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Запад создал монстра, который выйдет из-под его контроля.
Вопрос только в другом. Какая у них гарантия, что, совершая эти теракты, Зеленский не ударит по их же собственным гражданам? И такой гарантии никто и никогда не дастсказала Захарова
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев перешел на тактику террора против мирных жителей и секторов экономики из-за отсутствия возможности препятствовать собственному неминуемому поражению.