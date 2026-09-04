Захарова: нет гарантий, что Киев не пойдет на теракты против Запада

Захарова заявила, что киевский режим может пойти на теракты против Запада Захарова: нет гарантий, что Киев не пойдет на теракты против Запада

Москва4 сен Вести.Киевский режим может начать совершать теракты уже против Запада. Об этом рассказала "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Запад создал монстра, который выйдет из-под его контроля.

Вопрос только в другом. Какая у них гарантия, что, совершая эти теракты, Зеленский не ударит по их же собственным гражданам? И такой гарантии никто и никогда не даст сказала Захарова

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Киев перешел на тактику террора против мирных жителей и секторов экономики из-за отсутствия возможности препятствовать собственному неминуемому поражению.