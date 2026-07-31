Москва31 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают террор с полного одобрения западных спонсоров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат указала, что Запад снабжает боевиков ВСУ оружием для нападений на мирных россиян.

Организация террористических атак на тех, кто никогда не держал в руках оружия, — "обкатанная" тактика врагов России, которые в исторической перспективе каждый раз оказываются не в состоянии ни ослабить, ни тем более победить нашу страну на поле боя и судорожно ищут способы и средства дестабилизировать общественно-политическую ситуацию отметила она

Захарова также указала, что причастные к атакам ВСУ на российские регионы понесут ответственность после краха киевского режима.