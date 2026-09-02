Захарова: киевский режим стал сплавом террористических методик и госмеханизма

Захарова назвала режим в Киеве сплавом госмеханизма и террористических методик Захарова: киевский режим стал сплавом террористических методик и госмеханизма

Москва2 сен Вести.Киевский режим представляет собой сплав государственного механизма и террористических методик, который угрожает мировому порядку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала угрозы Владимира Зеленского, заявившего об опасности полетов гражданской авиации над Россией.

Это сплав государственного механизма с террористическими методиками. И все это реализуется на деньги, которые получаются из-за рубежа, что придает терроризму киевского режима международный характер сказала Захарова журналистам

По ее словам, все структуры Киева пронизывает террористическая сущность, а коррупция и бесконтрольные потоки денег из-за рубежа превращают его угрозу всему мировому порядку и создают риски глобального масштаба.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал слова Зеленского заявкой на государственный терроризм.