Москва2 сенВести.Киевский режим представляет собой сплав государственного механизма и террористических методик, который угрожает мировому порядку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она прокомментировала угрозы Владимира Зеленского, заявившего об опасности полетов гражданской авиации над Россией.
Это сплав государственного механизма с террористическими методиками. И все это реализуется на деньги, которые получаются из-за рубежа, что придает терроризму киевского режима международный характерсказала Захарова журналистам
По ее словам, все структуры Киева пронизывает террористическая сущность, а коррупция и бесконтрольные потоки денег из-за рубежа превращают его угрозу всему мировому порядку и создают риски глобального масштаба.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал слова Зеленского заявкой на государственный терроризм.