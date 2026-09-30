Посол Мирошник заявил, что РФ не должна молчать о преступлениях ВСУ Мирошник: Россия продолжит доносить максимум информации о преступлениях ВСУ

Москва30 сен Вести.Россия должна доносить информацию на международных площадках о преступлениях украинской армии. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".

Мы обязаны выносить максимум информации о том, что в реальности происходит, будь то Алешки, Энергодар, Белгород, ДНР... - обо всех трагедиях, которые происходят по вине украинских боевиков и за которые они обязаны ответить сказал Родион Мирошник

По его словам, предстоит очень серьезная работа в этом направлении.

Нам противостоит организованная банда, которая собралась ради того, чтобы терзать Россию всеми доступными способами. И это, знаете, как нигде ощущается на международной площадке добавил дипломат

Он также рассказал о терроре ВСУ в отношении жителей Алешек Херсонской области. Мирошник подчеркнул, что ответственность за издевательства полностью лежит на киевском режиме.