Мирошник: РФ будет продолжать информировать мир о преступлениях ВСУ Мирошник: Россия продолжит доносить максимум информации о преступлениях ВСУ

Москва30 сен Вести.Россия продолжит доносить максимум информации о преступлениях ВСУ. Об этом в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, на данный момент на международных площадках сохраняется атмосфера враждебности в отношении России.

Когда хор из 40 представителей поет одно и то же, то надо понимать, что это одни и те же люди, одни и те же страны, которые пытаются сформировать механизм оказания давления на Россию заявил Родион Мирошник

По его словам, эти страны заинтересованы в ослаблении и разграблении России, они ничем не брезгуют.

Но мы не настроены делать никому такие подарки и молчать по этому поводу. подчеркнул российский дипломат

Он подчеркнул, что Россия обязана выносить максимум информации о трагедиях, которые происходят по вине украинских боевиков и за которые они обязаны ответить. Но предстоит серьезная работа.