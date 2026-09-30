Москва30 сенВести.Россия продолжит доносить максимум информации о преступлениях ВСУ. Об этом в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, на данный момент на международных площадках сохраняется атмосфера враждебности в отношении России.
Когда хор из 40 представителей поет одно и то же, то надо понимать, что это одни и те же люди, одни и те же страны, которые пытаются сформировать механизм оказания давления на Россиюзаявил Родион Мирошник
По его словам, эти страны заинтересованы в ослаблении и разграблении России, они ничем не брезгуют.
Но мы не настроены делать никому такие подарки и молчать по этому поводу.подчеркнул российский дипломат
Он подчеркнул, что Россия обязана выносить максимум информации о трагедиях, которые происходят по вине украинских боевиков и за которые они обязаны ответить. Но предстоит серьезная работа.
Нам противостоит организованная банда, которая почувствовала запах крови, и она хочет терзать Россию всеми доступными способами. И это как нигде ощущается на международных площадкахсказал Родион Мирошник