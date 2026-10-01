Посол Мирошник сообщил о постоянных атаках ВСУ мирного населения в Алешках Мирошник: ВСУ тотально используют дроны, чтобы гоняться за жителями Алешек

Москва1 окт Вести.Украинская армия тотально использует дроны для того, чтобы гоняться за гражданским населением и ежедневно наносить удары по городской больнице Алешек в Херсонской области. Об этом ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Три километра от передовых украинских позиций дает возможность Украине применять любые виды вооружений. Тотально использовать дроны для того, чтобы гоняться за гражданским населением, чтобы ежедневно наносить удары по городской больнице Алешек, чтобы бомбить маленький рынок. По данным местных властей, сейчас в Алешках проживает около 1100 человек, и их снабжение происходит фактически на ногах отметил Родион Мирошник

По мнению постпреда при ОБСЕ Дмитрия Полянского, мирные жители Алешек лишены возможности безопасно передвигаться, получать гуманитарную помощь, пользоваться электричеством и газом. Это сознательная стратегия Украины по удушению гражданского населения, подчеркнул постпред.

Гуманитарный кризис в Алешках стал одной из тем, обсуждавшихся в ходе визита в Москву спецпосланника Папы Римского кардинала Маттео Дзуппи. Ему сообщили, что киевский режим фактически взял в заложники мирное население города, блокирует эвакуацию оставшихся там гражданских и попытки доставить продовольствие и медикаменты.