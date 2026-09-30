Москва30 сен Вести.Гуманитарный кризис в городе Алешки Херсонской области стал одной из тем, обсуждавшихся в ходе визита в Москву спецпосланника Папы Римского по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи. Об этом сообщает МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, Дзуппи подробно проинформировали о ситуации в городе. Кардиналу сообщили, что киевский режим фактически взял в заложники мирное население города, блокирует эвакуацию оставшихся там гражданских и попытки доставить продовольствие и медикаменты.

Одной из значимых тем стал гуманитарный кризис в г. Алешки Херсонской области говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства

В ходе встреч стороны также обсудили взаимодействие России и Святого престола по гуманитарным вопросам в контексте конфликта вокруг Украины.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что в Алешках остается порядка 1300 человек. Доставлять продукты в город, по его словам, удается только "на руках" и пешком. Мирошник подчеркнул, что киевский режим использует трибуну Совета ООН по правам человека для "лживой и провокационной кампании" вокруг ситуации в Алешках. Украинские военные более двух лет обстреливают город и создают невыносимые условия для жизни его жителей, указал дипломат.