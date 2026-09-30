Посол Мирошник сообщил, что в Алешках остаются около 1300 человек Мирошник: в Алешках остаются около 1300 человек

Москва30 сен Вести.В Алешках Херсонской области остаются около 1300 человек. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, всего из города выехало три тысячи человек.

Там сейчас реально 1 300 человек, а многие из них просто отказываются выехать, по одной простой причине, они не знают, что делать за пределами этого города, в котором они прожили всю свою жизнь. И это серьезная проблема. Потому что многих людей, наверное, можно было бы оттуда вывести, а вот помочь им покинуть эту территорию сказал посол

Ранее стало известно, что в Совете Федерации прокомментировали ситуацию в прифронтовых Алешках Херсонской области. Зампред комитета СФ по обороне и безопасности, сенатор от региона Константин Басюк заявил, что создание зоны смерти в городе и обвинение России в блокаде — это сознательная стратегия украинских вооруженных формирований.