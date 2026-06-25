МИД РФ прокомментировал блокировку российских приложений в App Store МИД: App Store заблокировал российские приложения без предупреждений и претензий

Москва25 июн Вести.Магазин приложений App Store заблокировал российские приложения без предупреждений и претензий, в одностороннем порядке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москве не отправляли претензий ни по каким каналам.

Все это было сделано, что очень важно, без предупреждения. … Каких-либо претензий, письменных, устных, юридически оформленных, направленных по каким-то каналам, конечно же, не было сказала Захарова в ходе брифинга

Ранее из магазина приложений App Store исчезли сервисы экосистемы VK, включая "VK Видео", "VK Музыку", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а также основное приложение VK. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что российские профильные ведомства намерены связаться с Apple для получения разъяснений.