Москва30 сен Вести.Спецпосланник Папы Римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи посетил одно из мест содержания украинских военнослужащих, задержанных за противодействие специальной военной операции, сообщили в МИД РФ.

Дзуппи лично пообщался с находящимися там украинцами и смог убедиться в соблюдении Россией соответствующих гуманитарных норм, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

По просьбе ватиканской стороны для кардинала М. Дзуппи было организовано посещение одного из мест содержания украинских военнослужащих, задержанных за противодействие специальной военной операции говорится в сообщении

В ходе визита стороны также обсудили взаимодействие России и Святого престола по гуманитарным вопросам в контексте украинского конфликта. В частности, речь шла о поиске пропавших без вести, обменах военнопленными и гражданскими лицами, воссоединении семей и "детском досье".

Рабочий визит Дзуппи в Москву проходил 28-30 сентября. В МИД РФ заявили, что поездка подтвердила конструктивный и регулярный характер диалога России и Ватикана и готовность сторон продолжать гуманитарное сотрудничество.